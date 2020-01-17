Что делать, если аптека реализует и маркированные, и не маркированные ЛС, — официальный ответ Минфина

Федеральная налоговая служба направила в региональные отделения информационное письмо Министерства финансов, в котором даны пояснения о применении единого налога на вмененный доход в отношении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных препаратов с маркировкой. Документ доступен для ознакомления на портале «Налоги и Право».

Согласно разъяснениям Департамента налоговой и таможенной политики Минфина, в 2020 году в отношении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных препаратов, не имеющих маркировки, налогоплательщик вправе применять ЕНВД. При этом в отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой розничной торговлей (то есть реализации препаратов, производители которых уже промаркировали упаковку), можно применять только общий режим налогообложения или УСН.

При этом, согласно пункту 7 статьи 346.26 Налогового кодекса, налогоплательщики, осуществляющие наряду с деятельностью, облагающейся ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций. Следует разделять учет в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и деятельности, в отношении которой действует иной налоговый режим.

Напомним, что, несмотря на введение адаптационного периода маркировки лекарственных препаратов, с 1 января 2020 года в обороте могут находиться как лекарства без маркировки, так и промаркированные ЛС (например, препараты из перечня ВЗН).

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