Предложено ввести законодательную норму для возможности отзыва лицензий у фармкомпаний

Минпромторг РФ подготовил предложения по возможности отзыва лицензии у разработчика или производителя фармпрепаратов в случае, если есть угроза здоровью и безопасности потребителей, рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

«С июля месяца вступает в силу обязательная маркировка лекарственных средств, решение уже принято. Мы можем распространить это на субстанции, которые и производятся, и завозятся. И мы подготовили предложения в части возможного отзыва лицензий у компаний, которые имеют лицензии на разработку и производство лекарственных препаратов», — сказал Мантуров.

«С учетом того, что раньше такого права в части отзыва лицензий у нас не было, потому что они бессрочные, мы предлагаем ввести норму, которая будет давать права отзывать, если это влияет на здоровье и безопасность граждан», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что контроль качества лекарственных препаратов в РФ будет усилен на всех этапах, в том числе в аптечных сетях.

gmpnews