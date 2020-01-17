Отменена государственная регистрация сразу трех противоопухолевых лекарственных средств

Министерство здравоохранения РФ сообщило об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра шести лекарственных препаратов (документы опубликованы на портале grls.rosminzdrav.ru). В список входят сразу три противоопухолевых препарата, иммунодепрессант, антибиотик и иммуностимулирующее средство:

Гемцекс® (гемцитабин) – лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, 1000 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-006144/10 от 30.06.2010 г. выдано Сандоз С.А., Аргентина; производитель Сандоз С.А., Аргентина

(гемцитабин) – лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, 1000 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-006144/10 от 30.06.2010 г. выдано Сандоз С.А., Аргентина; производитель Сандоз С.А., Аргентина Доксорубицин-Эбеве® (доксорубицин) – концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 2 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015188/01 от 11.08.2008 г. выдано Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия; производитель Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия

(доксорубицин) – концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 2 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015188/01 от 11.08.2008 г. выдано Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия; производитель Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия Цисплатин-Эбеве (цисплатин) – концентрат для приготовления раствора инфузий, 0.5 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015106/01 от 09.06.2008 г. выдано ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия; производитель ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия

(цисплатин) – концентрат для приготовления раствора инфузий, 0.5 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015106/01 от 09.06.2008 г. выдано ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия; производитель ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия Микофенолат Сандоз® (Микофенолата мофетил) – капсулы, 250 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001815 от 29.08.2012 г. выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Сандоз Прайвит Лимитед, Индия

(Микофенолата мофетил) – капсулы, 250 мг; регистрационное удостоверение ЛП-001815 от 29.08.2012 г. выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Сандоз Прайвит Лимитед, Индия Абактал® (пефлоксацин) – концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 80 мг/мл; регистрационное удостоверение П N008768/01 от 24.08.2010 г. выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Лек д.д., Словения

(пефлоксацин) – концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 80 мг/мл; регистрационное удостоверение П N008768/01 от 24.08.2010 г. выдано Сандоз д.д., Словения; производитель Лек д.д., Словения Эхинацея – таблетки для рассасывания, 200 мг; регистрационное удостоверение П N012081/01 от 11.03.2009 г. выдано ООО «ВАЛЕАНТ», Россия, производители Херкель Б.В., Нидерланды и Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды

Согласно представленной информации, все решения были приняты на основании подачи заявлений владельцами регудостоверений.

gmpnews