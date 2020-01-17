Провайдер телемедицинских услуг Teladoc Health купит конкурента InTouch Health за $600 млн

Американская компания Teladoc Health объявила о приобретении InTouch Health, специализирующейся на разработке и продаже телемедицинских услуг и других IT-решений для больниц и систем здравоохранения. Сделка, оцениваемая в $600 млн, должна быть закрыта до конца второго квартала 2020 года. Американская компания Teladoc Health объявила о приобретении InTouch Health, специализирующейся на разработке и продаже телемедицинских услуг и других IT-решений для больниц и систем здравоохранения. Сделка, оцениваемая в $600 млн, должна быть закрыта до конца второго квартала 2020 года.

Teladoc заплатит за покупку $150 млн наличными, еще $450 млн – обыкновенными акциями. По оценкам Teladoc Health, приобретение InTouch принесет ей $80 млн дохода уже в первый год после поглощения.

В настоящее время в структуре Teladoc Health – мобильное приложение, позволяющее пользователям в любой точке мира быть на связи с семейным врачом и врачом-психиатром в режиме 24/7 и имеющее ежедневную аудиторию 9 тысяч человек, платформа корпоративного обучения по 450 специальностям в сфере здравоохранения, аналитический центр, пул медицинских онлайн-сервисов. В период с 2014 по 2018 год Teladoc приобрела шесть агрегаторов, среди которых Best Doctors, Ameri Doc и другие.

В результате сделки с InTouch Health компания Teladoc Health рассчитывает масштабировать свой бизнес в области предоставления виртуальных медицинских услуг пациентам, находящимся в критическом состоянии, хроническим больным, а также людям, нуждающимся в постоянном уходе на дому. Даже после поглощения InTouch Health сможет существовать как самостоятельная компания с действующим сегодня менеджментом.

Teladoc Health – компания-провайдер удаленного медицинского обслуживания, основанная в 2002 году в Нью-Йорке и сегодня действующая в 125 странах мира. Ключевые клиенты Teladoc Health – больницы, системы здравоохранения, страховые компании. Выручка компании за последний финансовый год, который закончился 31 марта 2019 года, составляет $128,5 млрд.

InTouch – технологическая компания в сфере здравоохранения, основанная в 2002 году в Калифорнии. InTouch, по собственным данным, сотрудничает с более чем 450 больницами и системами здравоохранения в США, а также обслуживает более 3,6 тысячи медицинских центров по всему миру.