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В 2020 году АСНА в два раза увеличит дистрибуцию эксклюзивного бренда Lysi

В 2019 году аптеки АСНА продемонстрировали высокий уровень продаж эксклюзивного бренда Lysi. Только за первое полугодие удалось вырастить показатель дистрибуции на 50% от прогнозируемого трехлетнего плана. При этом важно отметить, что с его появлением позитивные изменения наблюдаются во всей категории Омега-3.

Как отмечают эксперты АСНА, Омега Lysi стал абсолютным драйвером всей категории, помогая расти и конкурентным позициям (например, бренду Solgar). Согласно аналитическим данным, аптеки, которые не работали с этим брендом демонстрировали падение в категории на 12% в руб. и 21% в шт.

Партнеры группы компаний АСНА вместе с эксклюзивным брендом Lysi продолжают активное сотрудничество и уже в 2020 году дистрибуция фокусного продукта будет увеличена вдвое: с 2000 до 4000 аптек.

Источник: АСНА

pharmvestnik

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Январь 17, 2020 | Просмотров: 118