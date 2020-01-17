Двадцать пять человек скончались после введения лидокаина в 2019 году

«За девять месяцев 2019 г. 251 смерть достоверно связана с применением лекарственных препаратов. Это касается безопасности, в том числе их применения в медицинских организациях. 25 летальных исходов связаны с применением такого давно известного препарата, как лидокаин. И связаны они не с качеством лекарственного препарата, а с готовностью медицинского сообщества своевременно оказать помощь при кардиотоксическом эффекте», — заявил глава Росздравнадзора, выступая на пленарном заседании «Цифровизация здравоохранения. Новые возможности для врачей, пациентов, системы здравоохранения городов». Мероприятие организовано в рамках XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва», которая проходит в столице 16-19 января.

По его словам, вопросам применения этого препарата и ряда других достаточно опасных лекарств, которые имеют узкое терапевтическое окно, должно уделяться повышенное внимание.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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