«Материа Медика» получила сертификат о соответствии GMP при производстве ветеринарной продукции

В 2019 году Отдел инспекции производства на соответствие требованиям надлежащей производственной практики Россельхознадзора провел проверку производственной площадки компании ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» на соответствие требованиям Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 (ред. от 18.12.2015) «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики».

По результатам инспекции критических замечаний выявлено не было. Производственная площадка полностью соответствует стандарту GMP, что подтверждается выданным Россельхознадзором сертификатом. Этот документ гарантирует, что продукция для ветеринарного применения выпущена в строгом соответствии с установленными технологическими требованиями и находится под постоянным контролем качества, соответствующим ее назначению и требуемым торговой лицензией.

Правила надлежащей производственной практики (GMP) описывают требования к производству лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Стандарт GMP отражает целостный подход, регулирует и оценивает параметры производства и лабораторной проверки качества выпускаемой продукции.

«Материа Медика Холдинг» обладает сертификатом о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил GMP. Компания также выпускает лекарственный препарат для ветеринарного применения «Анотен», и, в соответствии с новым законодательством, производители подобных препаратов должны пройти проверку со стороны регуляторных органов в области ветеринарии.

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