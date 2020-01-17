Еще одна региональная аптечная сеть прекратила деятельность

Сейчас новый владелец проводит подготовительную работу для перезапуска работы сети (по разным оценкам, в ее состав входят 14-17 аптек в Саратове) под своим брендом. По сведениям ИА «Свободные новости», новый хозяин сети — самарская компания. Ее название и стоимость сделки не разглашаются. В ЕГРЮЛ сведений о внесении изменений пока нет.

Фармацевтический розничный бизнес Максимовых был представлен несколькими юридическими лицами, которые работали с разной степенью экономической эффективности. Так, 2018 год ООО «Бонум» закончил с убытками в 1,6 млн руб., ООО «Бонум-фарм 1» − с чистой прибылью в 438 тыс. руб., ООО «Бонум-фарм 2» − 299 тыс., ООО «Бонум-маркетинг» − 582 тыс. (данные RusProfile.ru).

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Екатерина Погонцева

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