Кассация поддержала ФАС по делу дагестанских фармкомпаний и регионального Минздрава

В феврале 2019 года ФАС России признала ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб» виновными в поддержании цен на торгах на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий для медучреждений и Минздрава Республики Дагестан в период с 2015 по 2018 годы.

По оценке ФАС России общий доход картеля превысил 2 млрд руб.

Участники картеля, Минздрав РД, а также ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» были признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения между заказчиком и участниками торгов.

ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб» привлечены к административной ответственности. Общая сумма административных штрафов составила более 250 млн руб., сообщает пресс-служба ФАС России.

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