Сергей Цыб предложил увеличить финансирование ядерной медицины

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб заявил о необходимости увеличения финансирования и «расширения тарифной сетки» для ядерной медицины. Это, по его мнению, возможно, так как затраты на инфраструктуру берут на себя частные компании.

«Мне кажется, государству не надо вкладываться в строительство, фундаменты, оборудование и т.д. Это все может сделать частный инвестор. Государство за счет привлечения средств сможет вложиться в расширение тарифной сетки, увеличение объема финансирования оказания медицинской услуги, дополнительно простимулировать частных инвесторов, чтобы им было выгодно заниматься финансированием подобных проектов», – сказал он на Гайдаровском форуме 16 января.

Ключевые частные игроки на рынке ядерной медицины — ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина и МИБС Аркадия Столпнера. Входящая в МИГ сеть «ПЭТ-Технолоджи» объединяет 14 центров позитронно-эмиссионной томографии, а в 2020 году намеревается открыть еще 28 точек. В 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ПЭТ-Технолоджи» составила 1,3 млрд рублей, убыток — 80 млн рублей.

МИБС в конце 2019 года запустила ПЭТ-центр в Новосибирске, сейчас ведется строительство таких объектов в Томске, Барнауле и Мурманске, а также одобрена заявка на возведение центра в Нижнем Новгороде.

Сергей Цыб посетовал на то, что доля отечественных радиофармпрепаратов (РФП), как и сам этот сегмент, невелика, несмотря на наличие «мощнейшей изотопной базы», которая может стать основой для создания производственного комплекса РФП, в том числе для экспорта.

Президент РФ Владимир Путин еще в августе 2019 года поручил на тот момент премьер-министру Дмитрию Медведеву представить «предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных средств», в том числе изготавливаемых на базе вузов и научных организаций. Отдельно надо было обозначить пути расширения сфер применения таких препаратов, однако, в открытых источниках сведений о результатах этой работы нет.Ранее в Госдуме отмечали, что сейчас в России зарегистрировано лишь 22 РФП, тогда как в США их производится более 100. С 2012 года производителям удалось зарегистрировать лишь семь РФП. В апреле 2019 года на рынок вышла активная фармсубстанция на основе 177‑Лютеция от завода «Медрадиопрепарат».

Фото: minpromtorg.gov.ru