Кировские фармпроизводители уверены в успешном внедрении системы маркировки

« В ноябре первую партию промаркированных лекарств уже выпустил БМК «Нанолек». А сегодня мы посетили промплощадку еще одного участника биофармацевтического кластера региона — компании «АВВА РУС». Они стали первыми в регионе, кто получил заём федерального фонда развития промышленности на модернизацию для исполнения законодательства по программе «Маркировка лекарств»», — сказал министр промышленной политики Андрей Перескоков во время посещения промплощадки 17 января.

На полученный заём в размере 92,3 млн рублей фармпредприятие установило восемь линий производства маркированных средств. По словам руководства, система еще налаживается, проходит регулярные проверки внутри компании, минимизируются потери всех видов: финансовые, производственные.

Система обязательной маркировки лекарственных средств вводится поэтапно, вплоть до 1 июля 2020 года, — пояснили на предприятии. — Мы были готовы уже до 1 января к ее реализации и выпустили 9 серий маркированных продуктов.

Еще одно предприятие, внедряющее систему маркировки лекарств, которое посетил министр, — компания «АЛСИ Фарма».

Мы вложили в оборудование для маркировки 19,5 млн рублей собственных средств, — рассказали на предприятии. — Первая сериализованная серия у нас вышла 27 декабря прошлого года, работаем над ее совершенствованием. До 1 июля мы, как и коллеги, будем полностью уверены в успехе исполнения законодательства.

Большие планы у предприятия с 20-летней историей и на ближайшее будущее: расширение штата сотрудников, портфеля препаратов, увеличение инвестиций в производство: модернизацию, цифровизацию, в обучение персонала и социальную сферу предприятия.

Еще одна кировская компания реализовала федеральное законодательство при содействии регионального ФРП, — напомнил председатель правительства Кировского региона Александр Чурин. — В начале ноября 2019 года Кировская фармацевтическая фабрика получила льготный федеральный заём в размере 37 млн рублей.

gmpnews