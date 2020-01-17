Сергей Цыб: по нашим оценкам, повышения цен из-за внедрения маркировки не стоит ожидать

Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб ответил на вопрос о возможном росте цен на лекарства из-за введения обязательной маркировки.

По нашим оценкам, повышения цен из-за внедрения маркировки не стоит ожидать. Вы знаете, были приняты соответствующие изменения в законодательство в конце года. Было выпущено постановление правительства по этапности внедрения маркировки до 1 июля 2020 года. Поэтому работа ведётся в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти, которые в этом задействованы, на этапах обращения лекарственных препаратов по всей цепочке их обращения в России, — сказал Сергей Цыб.

Замминистра также указал на то, что растёт объём локального производства лекарственных препаратов. Так, по итогам трёх кварталов 2019 года объём производства в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года вырос более чем на 13%. Что касается объёма в натуральном выражении, то за этот же период объём рынка составил более 3,5 млрд упаковок.

При этом доля российских лекарственных средств в натуральном выражении превышает 60%. То есть в среднем каждая вторая таблетка, которую мы с вами принимаем, — отечественного производства, — уточнил Сергей Цыб.

По словам замминистра, большое внимание в новом проекте стратегии «Фарма 2030» будет уделено поддержке именно отечественных разработок, поддержке инноваций в области фармы.

gmpnews