Из государственного реестра исключены два гомеопатических препарата

Министерство здравоохранения РФ сообщает об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра препаратов «Венза» и «Мемория» от компании «Рихард Биттнер» и лекарственного средства «Метвикс» от «Галдермы».

Все три решения об отмене государственной регистрации были приняты на основании подачи заявлений от уполномоченных представителей держателей регистрационных удостоверений.

Список выведенных из обращения лекарственных средств:

Мемория® – капли для приема внутрь гомеопатические; регистрационное удостоверение П N012114/01 от 07.12.2011 выдано Рихард Биттнер АГ, Австрия; производитель Рихард Биттнер АГ, Австрия

– капли для приема внутрь гомеопатические; регистрационное удостоверение П N012114/01 от 07.12.2011 выдано Рихард Биттнер АГ, Австрия; производитель Рихард Биттнер АГ, Австрия Венза® – капли гомеопатические; регистрационное удостоверение П N013113/01 от 28.09.2011 выдано Рихард Биттнер АГ, Австрия; производитель Рихард Биттнер АГ, Австрия

– капли гомеопатические; регистрационное удостоверение П N013113/01 от 28.09.2011 выдано Рихард Биттнер АГ, Австрия; производитель Рихард Биттнер АГ, Австрия Метвикс® (метиламинолевулинат) – крем для наружного применения, 16%; регистрационное удостоверение ЛП-000468 от 01.03.2011 выдано Галдерма СА, Швейцария; производитель Лаборатории Галдерма, Франция

Напомним, что ранее из государственного реестра были исключены шесть препаратов, включая противоопухолевые лекарственные средства.

gmpnews