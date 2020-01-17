Компания Celltrion построит завод в Китае

Южнокорейский производитель биоподобных лекарственных препаратов Celltrion Inc. планирует построить завод в Китае, чтобы напрямую выйти на второй по величине биофармацевтический рынок в мире, сказал его руководитель.

«Мы находимся на заключительной стадии подписания контракта с правительством Китая. Вскоре мы объявим о деталях нового производства», – заявил председатель Соо Чон Чжин (Seo Jung-jin) на ежегодной конференции по здравоохранению J.P. Morgan в Сан-Франциско.

Центральным направлением дорожной карты развития бизнеса компании является строительство завода с производственной мощностью в 120 000 литров в Китае, что увеличит мощности в условиях растущего спроса.

Планируемый завод может стать крупнейшим производственным комплексом в Китае, сообщает Celltrion.

Компания заявила, что также запустит систему продажи лекарств, таких как Remsima SC, напрямую.

Remsima SC (subcutaneous — SC) – версия препарата Remsima (infliximab) для подкожного введения.

gmpnews