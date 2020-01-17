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Производить мидазолам и диазепам в России начнут уже в 2020 году

Московский эндокринный завод начнет производство двух психотропных препаратов «Диазепам» и «Мидазолам» до конца 2020 года, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«До конца года у нас Московский эндокринный завод начнет выпуск таких препаратов, как мидазолам и диазепам, а до этого момента 22 миллиона выделили дополнительно на ввоз», — сказала она.

Максимкина также напомнила, что регистрация другого сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» (действующее вещество «Клобазам») будет завершена в марте.

gmpnews

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Январь 17, 2020 | Просмотров: 186