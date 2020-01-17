Компания Celltrion построит завод в Китае » Производить мидазолам и диазепам в России начнут уже в 2020 году Московский эндокринный завод начнет производство двух психотропных препаратов «Диазепам» и «Мидазолам» до конца 2020 года, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина. «До конца года у нас Московский эндокринный завод начнет выпуск таких препаратов, как мидазолам и диазепам, а до этого момента 22 миллиона выделили дополнительно на ввоз», — сказала она. Максимкина также напомнила, что регистрация другого сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» (действующее вещество «Клобазам») будет завершена в марте. gmpnews