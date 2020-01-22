Gilead Sciences не считает проблемой поставку просроченных лекарств в Грузию

Скандал в Грузии разразился после заключения Службы государственного аудита, которая сообщила, что у лекарств, предназначенных для лечения гепатита С стоимостью более 560,6 млн лари (194,5 млн долл. США), истек срок годности и они были списаны.

В компании заявляют, что подобные случаи в программах общественного здравоохранения не редкость, поскольку приходится предоставлять больше лекарств, чем это нужно.

Как говорится в заявлении, Gilead Sciences знает о том, что небольшое количество лекарств, предоставленных Gilead (5% медикаментов, переданных путем донации Грузии), оказались просроченными. В компании также отметили, что количество просроченных медикаментов не оказало какого-то влияния на осуществление целей.

В Gilead утверждают, что по данным на 2019 год, Грузия смогла успешно вылечить 58 тысяч человек медикаментами компании. Компания намерена активно поддерживать программу искоренения гепатита С в Грузии и в дальнейшем.

Программа бесплатного лечения гепатита C стартовала в Грузии в 2016 году. В ее рамках оформлено десятилетнее соглашение с Gilead Sciences, которая и обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами.

Источник: sputnik-georgia.ru

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