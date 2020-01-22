Дистрибьютор «Вазари Лазерс» инвестировал 15 млн рублей в производство аппаратов фототерапии

Компания «Вазари Лазерс» откроет производство лазерного медицинского оборудования в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Исток» в подмосковном Фрязино. Аппараты предназначены для проведения операций на мягких тканях, фототерапии и косметологических процедур. Объем инвестиций оценивается в 15 млн рублей, старт производства намечен на 2021 год. Компания «Вазари Лазерс» откроет производство лазерного медицинского оборудования в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Исток» в подмосковном Фрязино. Аппараты предназначены для проведения операций на мягких тканях, фототерапии и косметологических процедур. Объем инвестиций оценивается в 15 млн рублей, старт производства намечен на 2021 год.

Компания «Вазари Лазерс» намерена наладить производство фототерапевтического медоборудования с лазером на основе газоразрядной стеклянной или металлической колбы, твердотельного александритового или неодимового источника излучения. Предполагается, что аппараты будут использоваться в гинекологии, офтальмологии, дерматологии, косметологии и эстетической медицине. Инвестор планирует реализовывать продукцию в профильные клиники, кожно-венерологические диспансеры и косметологические центры. Всего до 2024 года предполагается выпуск 1 144 аппаратов, первые 14 медизделий на основе газоразрядной стеклянной колбы будут произведены в 2021 году.

Объем рынка лазерных медицинских аппаратов, по собственной оценке дистрибьюторской компании, составляет не менее 4 млрд рублей. Основными импортерами лазерного оборудования в Россию являются Lumenis, Candela, Cynosure (США), Alma Lasers (Израиль), Asclepion (Германия), DEKA (Италия). Аппараты от «Вазари Лазерс» станут первым отечественным оборудованием в сегменте, стоимость изделия составит от 2,7 до 6 млн рублей при цене зарубежных аналогов от 3,8 до 7 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вазари Лазерс» зарегистрировано в 2017 году и специализируется на поставках медоборудования для эстетической медицины. Компания единолично принадлежит Владимиру Дворниченко, выручка в 2018 году составила 65 млн рублей, чистая прибыль – 25,6 млн рублей.

В октябре 2019 года резидент еще одной подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Вестмедгрупп» объявила, что вложит 103,5 млн рублей в расширение производства инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов. В декабре 2019 года экспертный совет «Дубны» одобрил заявку ООО «МИП-Технологии» на серийный выпуск отечественных высокопольных магнитно-резонансных томографов серии «Престиж-15». Мощность производства оценивается не менее чем в 66 изделий в год, предполагаемый объем инвестиций – 1 млрд рублей.