BioNTech купила разработчика вакцины против рака Neon Therapeutics за $67 млн

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech приобрела американского разработчика персонализированных противоопухолевых препаратов Neon Therapeutics. Сделка, оцениваемая в $67 млн, или $2,19 за акцию Neon, должна быть закрыта до конца второго квартала 2020 года. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech приобрела американского разработчика персонализированных противоопухолевых препаратов Neon Therapeutics. Сделка, оцениваемая в $67 млн, или $2,19 за акцию Neon, должна быть закрыта до конца второго квартала 2020 года.

После закрытия сделки Neon объединится с Endor Lights – дочерней компанией BioNTech в штате Делавэр. По словам сооснователя BioNTech Угура Сахина, его компанию заинтересовали находящиеся в разработке Neon продукты, основанные на терапии генномодифицированными Т-лимфоцитами, тем более что сама BioNTech сфокусирована на разработке методов лечения солидных опухолей.

Компания BioNTech основана в 2008 году в Майнце (Германия) и специализируется на персонализированном лечении рака. Компания объединяет все направления индивидуализированной иммунотерапии – от диагностики и разработки лекарств до производства вакцин. В портфеле компании есть препараты на основе РНК, химерные антигенные рецепторы и продукты на основе Т-клеточной терапии, иммуномодуляторы. BioNTech сотрудничает с Genentech, Genmab, Eli Lilly, Sanofi и Bayer Animal Health.

В октябре 2019 года BioNTech вышла на IPO, в ходе которого привлекла $150 млн по цене за акцию $15. Стоимость компании после проведения IPO составила 3,4 млрд. В декабре 2019 года BioNTech получила 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на клинические исследования иммунотерапии рака и других тяжелых заболеваний.

BioNTech разрабатывает клеточный продукт на основе CAR-T BNT211. Предполагается, что его можно будет использовать для лечения солидных опухолей: в январе 2020 года компания отчиталась об успешных доклинических испытаниях на мышах, в ходе которых привитые им человеческие опухоли через две недели после введения клеток BNT211 уменьшились.

Neon Therapeutics основана в 2015 году в Кембридже (штат Массачусетс). Компания разрабатывает терапевтические вакцины и Т-клеточные терапии на основе неоантигена. В первый год существования на рынке стартап привлек $55 млн от Сlal Biotechnology Industries, Third Rock Ventures, а также от Access Industries Леонарда Блаватника. В 2017 году компания получила инвестиции на сумму $106 млн от пула инвесторов, в числе которых были американские венчурные фонды, повторно – структура Леонарда Блаватника, а также фонд «Фармстандарта» Pharmstandard International.

В 2018 году Neon вышла на IPO, после проведения которого компания оценивалась в $451 млн. Всего в ходе IPO было привлечено $100 млн при стоимости акции $16.

В октябре 2019 года Adicet, специализирующаяся на разработке методов таргетного лечения рака с использованием гамма-дельта-Т-клеток, привлекла $80 млн от венчурного фонда Samsung, Regeneron Pharmaceuticals (входит в Sanofi), Johnson&Johnson Innovation. Тогда же Novartis заключила пятилетний контракт с Microsoft, чтобы совместно заняться разработкой приложений для поиска новых лекарств и технологии CAR-T.