«Дочка» «36,6» поставит Минздраву алемтузумаб по госпрограмме «14 ВЗН» на 573,4 млн рублей

«Гуд Дистрибьюшн Партнерс» («Джи Ди Пи»), дистрибьюторская «дочка» «Аптечной сети 36,6», единственная подала заявку на аукцион по поставке Минздраву алемтузумаба по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). Компания предложила выполнить контракт по начальной цене 573,4 млн рублей. Это первый контракт «Джи Ди Пи» с Минздравом. «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» («Джи Ди Пи»), дистрибьюторская «дочка» «Аптечной сети 36,6», единственная подала заявку на аукцион по поставке Минздраву алемтузумаба по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). Компания предложила выполнить контракт по начальной цене 573,4 млн рублей. Это первый контракт «Джи Ди Пи» с Минздравом.

Алемтузумаб для лечения рассеянного склероза – один из трех препаратов, включенных в перечень «14 ВЗН» на 2020 год, закупается Минздравом впервые. Препарат Лемтрада с этим МНН производит Sanofi, упаковывая в РФ на мощностях «Нанолека».

«Джи Ди Пи» во второй половине 2019 года стала активным участником рынка госзаказа. До этого компания занималась поставками для аптек группы «36,6». Благодаря этому 75–80% оборота группы приходились на прямые контракты с производителями. По данным СПАРК-Интерфакс, компания за 2019 год заключила контрактов на 1,7 млрд рублей, самые крупные – на поставку медоборудования по заказу госорганов Московской области.

Перечень «14 ВЗН» в 2020 году пополнился, помимо алемтузумаба, даратумумабом и эверолимусом. На аукцион на поставку даратумумаба для лечения множественной миеломы единственную заявку подал «Нанолек», предложив исполнить контракт по начальной цене 635,3 млн рублей. На «Нанолеке» должен быть локализован оригинальный препарат Дарзалекс от Janssen.

Контракт на поставку эверолимуса на 52 млн рублей Минздрав заключил с «Фармимэксом».

В перечень «14 ВЗН» на 2021 год уже одобрены к включению три новых препарата – эмицизумаб и симоктоког альфа, применяемые в терапии гемофилии, а также окрелизумаб от рассеянного склероза.

«Аптечная сеть 36,6» заняла четвертое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей в России» по итогам первого полугодия 2019 года с выручкой 24,2 млрд рублей.