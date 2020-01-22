CMR Surgical экс-владельца «Фармстандарта» Егора Кулькова испытает робота-хирурга Versius в британских больницах

Британский стартап CMR Surgical, доля в котором принадлежит бывшему совладельцу «Фармстандарта» Егору Кулькову, проведет эксперимент по применению робота-хирурга Versius в нескольких больницах Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании. Проект запущен в тестовом режиме, число партнеров-медучреждений не раскрывается. Британский стартап CMR Surgical, доля в котором принадлежит бывшему совладельцу «Фармстандарта» Егору Кулькову, проведет эксперимент по применению робота-хирурга Versius в нескольких больницах Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании. Проект запущен в тестовом режиме, число партнеров-медучреждений не раскрывается.

CMR занимается разработкой хирургического робота Versius, который, по словам авторов проекта, помогает уменьшить дрожь рук и минимизировать напряжение врача при проведении торакальных, гинекологических и колоректальных вмешательств, а также при операциях на верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Создатели Versius рассчитывают, что их разработка должна составить конкуренцию роботу Da Vinci производства американской Intuitive Surgical, с 2001 года установленного в 70 государственных больницах Великобритании. В числе преимуществ Versius CMR называет цену ниже $2 млн, возможность использования оборудования в большем количестве хирургических вмешательств и более легкое, чем у Da Vinci, управление аппаратом.

В сентябре 2019 года CMR Surgical привлекла 195 млн фунтов стерлингов в ходе очередного инвестраунда. В стартап вложились как действующие инвесторы – испанская Escala Capital Investments, норвежский венчурный фонд Watrium и нынешний акционер «Сибура» Silk Road Fund, так и новые – финансовая структура княжеской семьи из Лихтенштейна LGT Group и венчурный фонд Cambridge Innovation Capital. Постинвестиционная оценка компании превышает 770 млн фунтов стерлингов.

CMR Surgical – британская медико-технологическая компания, основанная в 2014 году. В 2018 году убыток CMR Surgical составил 39,4 млн фунтов, что почти в семь раз превышает убыток 2017 года в размере 7,7 млн. По данным Vademecum, одним из основных акционеров CMR Surgical является Егор Кульков, владеющий долей через испанскую Escala Capital Investments. До 2018 года Кульков был партнером Виктора Харитонина по «Фармстандарту», но в марте вышел из числа совладельцев.