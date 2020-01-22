ЦСП Минздрава выпускает тест для выявления пневмонии нового типа

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления вызывающего пневмонию нового типа коронавируса 2019-nCoV. В конце декабря 2019 года Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неустановленной этиологии в городе Ухань. Сейчас случаи инфицирования зарегистрированы в нескольких странах Азии, по официальным данным, три из них закончились летальным исходом. Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления вызывающего пневмонию нового типа коронавируса 2019-nCoV. В конце декабря 2019 года Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неустановленной этиологии в городе Ухань. Сейчас случаи инфицирования зарегистрированы в нескольких странах Азии, по официальным данным, три из них закончились летальным исходом.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV», – сообщил газете «Известия» заместитель директора ЦСП Герман Шипулин, добавив, что разрабатываемый экспресс-тест потребует на диагностику вируса 15–20 минут, и его можно будет применять в аэропортах.

«Если человек заболел, мы сможем точно сказать, вызваны ли симптомы коронавирусом. Кроме того, реагенты позволят обследовать тех, кто был в контакте с больным. Это позволит не держать сотни людей в карантине, как это сейчас происходит в Китае, где более 700 человек вынуждены ждать в стационарах, проявятся ли у них опасные симптомы», – отметил Шипулин.

По информации ТАСС, в настоящее время общее число зараженных в городе Ухань достигло 198 человек. Случаи заболевания новым типом пневмонии зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде, шесть пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV выявлены в Сингапуре. По данным ВВС, число зараженных в странах Азии может составлять до 1,7 тысячи человек.

«Роспотребнадзором, с учетом имеющихся рисков завоза на территорию страны, организован мониторинг за эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в отношении прибывающих из КНР», – сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что ведомство проработало с медработниками алгоритм действий при выявлении людей с признаками инфекционного заболевания.

В Россельхознадзоре в связи с распространением вируса также призвали «граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными».