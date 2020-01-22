J&J добилась тысячекратного сокращения штрафа за побочное действие рисперидона

Суд общегражданских исков Филадельфии (штат Пенсильвания) сократил сумму штрафа, вмененного J&J за незаявленное побочное действие нейролептика Risperdal (рисперидон), с $8 млрд до $6,8 млн. Многомиллиардную компенсацию ранее назначил суд присяжных. Суд общегражданских исков Филадельфии (штат Пенсильвания) сократил сумму штрафа, вмененного J&J за незаявленное побочное действие нейролептика Risperdal (рисперидон), с $8 млрд до $6,8 млн. Многомиллиардную компенсацию ранее назначил суд присяжных.

Такое решение принято 17 января 2020 года судьей штата Пенсильвания Кеннетом Пауэлом. В материалах суда не содержится обоснования причины снижения суммы штрафа.

Судебное разбирательство по иску Николаса Мюррея длится с 2013 года. Мюррей принимал нейролептик Risperdal, назначенный для лечения симптомов аутизма и вызвавший у него гинекомастию. Суд первой инстанции назначил J&J $1,75 млн выплат потерпевшему.

После апелляции, поданной компанией, штраф снизился до $680 тысяч. Мюррей вновь обжаловал судебное решение. Заседание суда присяжных в Филадельфии, прошедшее в октябре 2019 года, назначило J&J компенсацию в размере $8 млрд. Это решение компания снова оспорила.

Всего к J&J подано несколько тысяч исков от мужчин, принимавших рисперидон и столкнувшихся с аналогичным побочным эффектом. Адвокаты стороны обвинения утверждают, что дело Николаса Мюррея – первое, по которому определен размер компенсации со стороны J&J.

Ряд других продуктов J&J, помимо рисперидона, также стали предметом судебных разбирательств. В 2018 году компанию обвинили в содержании асбеста в детской присыпке, назначив компенсацию пострадавшим в размере $4,7 млрд. В ноябре 2019 года J&J получила повестку от прокуратуры, касающуюся разбирательства по опиоидному делу.

Johnson&Johnson – американский холдинг, имеющий в своем составе 250 компаний, занимающихся разработкой и продвижением как рецептурных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний, так и OTC-препаратов, медицинских изделий и косметических средств. Выручка холдинга за 2018 год составила $81,6 млрд, чистая прибыль – $15,3 млрд.