Москва предложила регионам совместные закупки медоборудования в формате КЖЦ

Мэрия Москвы предложила регионам проводить совместные торги «в интересах нескольких заказчиков» на право заключения контракта жизненного цикла (КЖЦ) на медоборудование. Предложения от субъектов ГАУ «Гормедтехника» принимает до 15 февраля 2020 года. Речь идет о закупке КТ, маммографов, рентгенологического, эндоскопического и УЗИ-оборудования.

«Мы рассчитываем, что регионы присоединятся к Москве в 2020 году для проведения совместных торгов на право заключения контрактов жизненного цикла в отношении медицинского оборудования», – заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Формат контракта жизненного цикла в столице начали осваивать в 2019 году. В итоге были закуплены 42 ангиографа на 2,9 млрд рублей, 101 МРТ на 11 млрд рублей и 116 КТ на 5,5 млрд рублей. Как ранее отчитывалась вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, снижение цены на торгах составило 30–50%. Победителями стали компании-производители – GE Healthcare, Philips, Siemens Healthineers.

Торги проводились по 223-ФЗ, контракты заключены на 10–13 лет. В этот период исполнитель обязан обеспечивать работоспособность оборудования с минимальным сроком простоя, а также отвечает за обучение врачей и инженеров, обновление ПО. «В течение трех лет заказчик платит за оборудование в рассрочку, ставка за рассрочку равна ключевой ставке ЦБ РФ с учетом понижающего коэффициента, который является критерием конкурса», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

К закупке ангиографов в 2019 году подключился Пермский край. Как утверждает Прохоров, в результате КЖЦ достался региону в два раза дешевле. Согласно презентации проекта, заявки регионов на следующую закупку принимаются до 15 февраля.

Предложение столичной мэрии коррелирует с планами на федеральном уровне. В конце октября 2019 года на Госсовете в Калининграде президент Владимир Путин поручил внести в законодательную базу изменения, подразумевающие внедрение КЖЦ при поставках медицинского оборудования в госмедучреждения.