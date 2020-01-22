«Эском» увеличит объемы выпуска инфузионных растворов на 5 млн бутылок в месяц

Для увеличения производственных мощностей на ставропольском предприятии «Эском» ведутся масштабные работы по модернизации. Запуск дополнительного участка позволит увеличить объемы выпуска инфузионных растворов на 5 млн бутылок в месяц, об этом рассказали на самом предприятии во время рабочей поездки министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

В прошлом году на заводе была установлена новая линия по выпуску инфузионных растворов. После завершения пуско-наладочных работ она позволит ежедневно изготавливать порядка 180 тысяч инфузионных растворов в полипропиленовой бутылке,

Научно-производственный концерн «Эском» постепенно возвращает себе лидирующие позиции на российском рынке фармацевтической продукции. После запуска новой линии объем производства инфузионных растворов здесь составит более 150 млн бутылок в год, — прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Шульженко.

НПК «Эском» специализируется на выпуске инфузионных растворов — жизненно важных лекарственных препаратов. С 2014 года концерн утратил стабильное производственное положение по причине недостатка стеклянной медицинской тары. Дефицит негативно отразился на объемах выпускаемой продукции, что в дальнейшем привело к остановке производства в 2017 году. Завод был вновь запущен в апреле 2019 года. Поочередно в эксплуатацию введены четыре производственных цеха.

gmpnews