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«Московский эндокринный завод» существенно увеличит выпуск лекарств

По сообщению Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на ввод обновленного производственного корпуса ФГУП «Московский эндокринный завод» на юго-востоке Москвы.

Согласно представленной информации, были реконструированы третий и часть четвертого этажа производственного корпуса. Благодаря переустройству и техническому перевооружению, завод сможет существенно увеличить выпуск лекарственных средств:

  • инъекционных препаратов и глазных капель во флаконах – до 40 млн единиц в год;
  • инъекционных препаратов в шприцах однократного применения – до 30 млн единиц в год;
  • лиофилизированных препаратов во флаконах – до 6,5 млн единиц в год.

Инвестором-застройщиком выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

gmpnews

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Январь 21, 2020 | Просмотров: 131