«Московский эндокринный завод» существенно увеличит выпуск лекарств

По сообщению Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на ввод обновленного производственного корпуса ФГУП «Московский эндокринный завод» на юго-востоке Москвы.
Согласно представленной информации, были реконструированы третий и часть четвертого этажа производственного корпуса. Благодаря переустройству и техническому перевооружению, завод сможет существенно увеличить выпуск лекарственных средств:
- инъекционных препаратов и глазных капель во флаконах – до 40 млн единиц в год;
- инъекционных препаратов в шприцах однократного применения – до 30 млн единиц в год;
- лиофилизированных препаратов во флаконах – до 6,5 млн единиц в год.
Инвестором-застройщиком выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».