ВОЗ: отсутствие новых антибиотиков угрожает сдерживанию лекарственно устойчивых инфекций «Эском» увеличит объемы выпуска инфузионных растворов на 5 млн бутылок в месяц » «Московский эндокринный завод» существенно увеличит выпуск лекарств По сообщению Мосгосстройнадзора, выдано разрешение на ввод обновленного производственного корпуса ФГУП «Московский эндокринный завод» на юго-востоке Москвы. Согласно представленной информации, были реконструированы третий и часть четвертого этажа производственного корпуса. Благодаря переустройству и техническому перевооружению, завод сможет существенно увеличить выпуск лекарственных средств: инъекционных препаратов и глазных капель во флаконах – до 40 млн единиц в год;

единиц в год; инъекционных препаратов в шприцах однократного применения – до 30 млн единиц в год;

единиц в год; лиофилизированных препаратов во флаконах – до 6,5 млн единиц в год. Инвестором-застройщиком выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод». gmpnews