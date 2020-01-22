ВОЗ: отсутствие новых антибиотиков угрожает сдерживанию лекарственно устойчивых инфекций

По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сокращение частных инвестиций и отсутствие инноваций в сфере разработки новых антибиотиков подрывают усилия по борьбе с лекарственно устойчивыми инфекциями.

Два новых исследования показали весьма слабое развитие новых антибактериальных препаратов. Разрабатываемые сейчас 60 продуктов (50 антибиотиков и 10 биопрепаратов) приносят мало пользы по сравнению с существующими методами лечения, и лишь немногие из них предназначены для борьбы с наиболее важными резистентными бактериями (грамотрицательные бактерии).

Потребуются годы, прежде чем инновационные препараты, которые сейчас находятся на ранней стадии тестирования (доклинические исследования), появятся в системе здравоохранения.

«Никогда еще угроза устойчивости к противомикробным препаратам не была более насущной, а потребность в решениях – более срочной, – говорит д-р Тедрос Адан Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), генеральный директор ВОЗ. – В настоящее время предпринимаются многочисленные инициативы по снижению резистентности, но нам также необходимо, чтобы страны и фармацевтическая промышленность активизировали свою деятельность, обеспечили устойчивое финансирование и новые инновационные лекарства».

Эксперты ВОЗ указали на то, что исследованиями и разработкой в области антибиотиков в основном занимаются малые или средние предприятия, а вот крупные фармкомпании продолжают уходить из этой сферы.

ВОЗ в 2017 году опубликовала список приоритетных патогенных микроорганизмов, наиболее устойчивых к существующим методам лечения. В список вошли 12 классов бактерий, плюс туберкулез. Список был разработан группой независимых экспертов под руководством ВОЗ, чтобы побудить сообщество медицинских исследователей разработать инновационные методы лечения этих устойчивых бактерий.

Из 50 антибиотиков, находящихся в стадии разработки, 32 предназначаются для патогенов из списка ВОЗ, но большинство из них имеют весьма ограниченные преимущества по сравнению с существующими антибиотиками. Только два препарата активны против грамотрицательных бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, которые быстро распространяются и требуют срочных решений.

Грамотрицательные бактерии, такие как Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, могут вызывать тяжелые и часто смертельные заболевания, представляющие особую угрозу для людей со слабой или еще не полностью развитой иммунной системой, включая новорожденных, пожилых людей, а также пациентов, перенесших хирургическое вмешательство или проходящих лечение онкологических заболеваний.

В докладе подчеркивается очень низкая активность в отношении новых разработок против бактерии NDM-1 (New Delhi metallo-beta-lactamase 1). В данный момент в разработке по этому направлению всего три антибиотика. NDM-1 устойчива к широкому спектру антибиотиков, в том числе из семейства карбапенемов, которые сегодня являются последней линией защиты от устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

В заключение ВОЗ приводит данные по доклиническим исследованиям, на этой стадии находится сейчас большинство инноваций: 252 препарата разрабатываются для лечения приоритетных патогенов ВОЗ. Тем не менее, эти продукты находятся на самых ранних стадиях разработки, а потому, самый оптимистичный сценарий – выход первых двух-пяти продуктов на рынок только через 10 лет.

gmpnews