EFPIA предложила конкретные меры по снижению дефицита лекарств

Вопрос нехватки лекарственных препаратов должен стать приоритетным для фармпромышленности, национальных регуляторных органов, всех субъектов, участвующих в цепочке поставок, и перейти от разговоров к реальным действиям, так говорится в выпущенном релизе Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA). Все понимают, что фармацевтические компании должны решать вопросы, связанные с производством и поставкой лекарств и вакцин, дабы обеспечить непрерывность их поставок, однако это достаточно сложная задача, затрагивающая разные заинтересованные стороны, активное участие и поддержка которых необходима, чтобы решить проблему дефицита лекарств и минимизировать негативное влияние на систему здравоохранения. Меры, рассматриваемые для решения этой проблемы, должны быть соразмерными и обеспечивать эффективные и выполнимые решения. Важно обеспечить надлежащую среду и условия ведения бизнеса для поддержания долгосрочных и устойчивых поставок. Это включает в себя предсказуемую и справедливую систему ценообразования и доступа на рынок. EFPIA призывает к: лучшему пониманию основных причин и факторов нехватки лекарств. Это должно включать в себя выявление узких мест в цепочке поставок (для этой цели можно использовать Европейскую систему проверки лекарственных средств (European Medicines Verification System), созданную в рамках Директивы о фальсифицированных лекарствах (Falsified Medicines Directive)); лучшему информированию о нехватке препаратов за счет расширения сотрудничества с заинтересованными сторонами в цепочке поставок и Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency – EMA) и Агентством руководителей медицинских учреждений (Heads of Medicines Agencies – HMA). Должны быть согласованы стандартизированные требования к отчетности, информирующей о дефиците лекарств, отдавая при этом приоритет критически важным продуктам. Информация должна публиковаться на общем интернет-портале для обеспечения упорядоченной и эффективной системы оповещения; эффективному соблюдению существующих нормативных требований ко всем участникам цепочки поставок на национальном уровне в сочетании с мерами по повышению прозрачности в цепочке поставок и поддержке дальнейшего диалога между ключевыми заинтересованными сторонами, способствующего обмену передовым опытом; чрезвычайному вмешательству, в качестве последнего средства, с большей солидарностью между государствами-членами ЕС для сокращения нарушений в цепочке поставок путем отмены искажающего воздействия национальных схем, стимулирующих импорт из стран с низким уровнем дохода в страны с более высоким доходом (например, распределение квот на параллельные импортируемые продукты в Германии) или навязывание значительных национальных обязательств по запасам, ограничивающих предложение для других рынков ЕС; соответствующим и пропорциональным временным чрезвычайным мерам, в случае необходимости, принятым на национальном уровне для предотвращения дефицита из-за экспорта, следующим руководящим принципам надлежащей практики, изложенным в документе. Причинами отсутствия лекарств на рынках стран-членов ЕС в данный момент являются: продукты не получили разрешение; продукция разрешена, но не продается; продукция разрешена и продается, но недоступна из-за нехватки. Именно третью причину и рассмотрели в EFPIA, предложив ряд мер для её решения. gmpnews