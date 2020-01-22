Реклама препарата «Бронхо-мунал» признана ненадлежащей

Рекламный ролик сообщал о таких свойствах лекарства, которых не было в инструкции по применению

14 января 2020 года Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Бронхо-мунал» ЗАО «Сандоз» нарушающей Закон о рекламе[1].

В ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу, распространявшуюся в эфире телеканалов «Че», «СТС» в марте 2019 года.

В рекламе сообщалось, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита.

При этом в инструкции по применению лекарственного препарата «Бронхо-мунал» отсутствуют такие свойства и характеристики товара.

Однако в соответствии с законодательством упоминание в рекламе информации о свойствах и характеристиках допускается только в пределах инструкции по применению и использованию лекарственного препарата.

На основании изложенного Комиссия ведомства признала действия ЗАО «Сандоз» нарушающими Закон о рекламе и выдала обществу предписание об их прекращении.

Компании грозит административный штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Справка:

Согласно части 6 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию таких объектов рекламирования.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона «О рекламе» рекламодатель несёт ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации о рекламе, установленных частью 6 статьи 24 Федерального закона «О рекламе».

[1] часть 6 статьи 24

fas.gov.ru