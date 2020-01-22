На долю Великобритании приходится 12% клинических испытаний клеточной и генной терапии

Согласно опубликованному отчету данных клинических испытаний за 2019 год, общее количество клинических исследований клеточной и генной терапии в Великобритании увеличилось на 45% по сравнению с 2018 годом и составляет 12% от общего числа таких клинических исследований в мире, сообщает CGT Catapult.

Согласованная клиническая среда, которую предоставляют Великобритания и NHS (Национальная служба здравоохранения), позволяет всё большему количеству инновационных методов поступать в клинику, отмечают эксперты. Клеточная и генная терапия требуют новых подходов, системы и инфраструктуры для обеспечения доставки этих жизненно важных препаратов пациентам. Увеличивающееся количество коммерческих исследований, финансируемых международными организациями, говорит о том, что благоприятная клиническая среда в Великобритании признана на международном уровне.

Эксперты уверены, что клеточная и генная терапия продолжают продвигаться по пути коммерциализации, что позволит добавить её к уже одобренной для использования. База данных по клиническим исследованиям показывает, что 77% исследований клеточной и генной терапии в Великобритании в настоящее время спонсируются коммерческими организациями по сравнению с 25% в 2013 году. Это число отражает постоянные инвестиции компаний в клеточную и генную терапию, а так же преобразующий эффект от этой терапии, сказывающийся на жизни пациентов.

Наибольшее количество клинических испытаний клеточной и генной терапии приходится на онкологию (39%), за ней следует офтальмология (13%), на третьем месте гематология (12%).

По словам экспертов, такой рост испытаний в области клеточной и генной терапии стал возможен благодаря постоянной поддержке со стороны правительства, созданию платформы передового опыта, объединяющей исследовательские и коммерческие организации, сети центров передовых методов лечения. Всё это позволяет переходить инновационным разработкам из разряда научных проектов в коммерческие продукты.

gmpnews