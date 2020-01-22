«Номеко» займется разработкой радиофармпрепаратов для тераностики

Санкт-петербургская «Новая медицинская компания» («Номеко») к 2022 году совместно с Курчатовским институтом разработает ряд радиофармпрепаратов (РФП) на основе стронция, меди, актиния и йода для диагностики и терапии онкозаболеваний. РФП будут использоваться в Центре ядерной медицины многофункционального медицинского комплекса (ММК), строящегося в Ленобласти, в том числе для тераностики.

Как рассказал гендиректор «Номеко» Владислав Баранов на Гайдаровском форуме, в Центре ядерной медицины ММК, помимо протонной терапии, собираются проводить фотонную и ионную терапии. «Сейчас весь мир говорит о том, что только сочетание протонной и ионной терапии дает наиболее эффективный способ лечения онкозаболеваний», – отметил он. По словам Баранова, сама «Номеко» была создана для того, чтобы «максимально быстро, максимально эффективно продвинуть на рынок новый продукт для лечения пациентов».

АО «Новая медицинская компания» создано в начале 2019 года. Долей в 20% компании владеет Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью президента Владимира Путина.

Единственный известный проект «Номеко» – работа над реализацией совместно с группой клиник «Согаз Медицина» проекта по строительству многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области общей площадью 200 тысяч кв. м и мощностью 20 тысяч пациентов в год. Сдача клиники запланирована на начало 2022 года. Предполагается, что в комплекс войдут амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар для взрослых и детей (на 250–300 коек), реабилитационный блок, центр спортивной медицины, а также онкологический центр с центром протонной терапии.

В июле 2019 года Европейский медицинский центр подписал с АО «Номеко» соглашение «о взаимодействии» в сфере охраны здоровья. Стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать научные программы в медицине, работать над методами развития в России въездного медицинского туризма и инвестиционной деятельности отрасли.

Фото: nomeko.ru

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