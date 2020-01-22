«МедИнвестГрупп» в 2020 году откроет 28 центров ядерной медицины

Президент ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) Сергей Нотов на Гайдаровском форуме 16 января заявил, что в первом полугодии 2020 года холдинг планирует ввести в эксплуатацию в России 17 центров ядерной медицины, во втором полугодии – 11 объектов. Сейчас некоторые центры находятся в процессе строительства, другие – на этапе получения разрешительной документации.

По словам Сергея Нотова, в планах МИГ до конца 2021 года открыть более 50 центров ядерной медицины на территории России, а также запустить четыре объекта в Казахстане.

В июле 2018 года представители МИГ рассказывали Vademecum, что до 2025 года компания намерена построить 40 центров ядерной медицины, потратив на эти цели более 20 млрд рублей.

В настоящее время ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина объединяет 14 центров «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, два производства радиофармпрепаратов, оснащенную установкой «гамма-нож» Gamma Clinic в Обнинске, сеть клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова». В октябре 2019 года МИГ объявила об организации на базе пермской ГКБ им. М. А. Тверье Центра ядерной медицины, объем инвестиций в проект составит 210 млн рублей.

Фото: ГК «МедИнвестГрупп»

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