Цены на препараты от рассеянного склероза в США продолжают расти

Оригинальный препарат Copaxone разработан израильской фармкомпанией Teva («Тева»).

По данным исследования, опубликованного в журнале Neurology, цены на препараты для лечения рассеянного склероза в США выросли почти втрое за последние 10 лет.

В 2011–2017 годах расходы на 15 препаратов для лечения рассеянного склероза по программе Medicaid увеличились с 453 млн долл. США до 1,3 млрд долл. США. Даже с учетом всех скидок этот показатель вырос почти в два раза – с 278 млн до 600 млн долл. США в год.

Еще до появления на рыке дженерика Copaxone компания-оригинатор (Teva) выпустила новую версию своего брендированного препарата в дозировке 40 мг вместо дозировки 20 мг, которая и стала целью дженериковой атаки. По словам автора исследования д-ра Дэниела Хартунга, препарат в более высокой дозировке не может быть взаимозаменяемым с дженериком.

В начале 2014–середине 2015 года на дозировку 40 мг пришлось более половины рыночной доли Teva. По словам Дэниела Хартунга, израильская компания применила испытанную практику видоизменения оригинального препарата для сохранения прибыли.

Эксперт также отметил, что некоторые препараты для лечения рассеянного склероза на рынке уже около 25 лет, с середины 1990-х годов. Цены на них растут теми же темпами, что и на препараты, выпущенные за последнее десятилетие, хотя разницы в их эффективности нет.

Илья Дугин

pharmvestnik