За 2019 год изъято из обращения 270 серий лекарств 178 торговых наименований

В Генеральной прокуратуре РФ прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту лекарственных средств. В ее работе приняли участие представители Минздрава, Минпромторга, МВД, Росздравнадзора, ФАС и др.

По данным Росздравнадзора, за 2019 год изъято из обращения 270 серий лекарственных препаратов 178 торговых наименований. В связи с этим правоохранительными органами возбуждены и расследуются более 30 уголовных дел.

В 2019 году антимонопольные органы возбудили 49 дел о картелях на рынке реализации лекарственных препаратов и медизделий, по 13 из которых вынесены решения.

В 2019 году прокуроры выявляли факты осуществления фармдеятельности без лицензии, безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, несоответствия производственных помещений и торговых залов установленным требованиям, игнорирования аптечными организациями условий хранения и отпуска препаратов. Пресекались факты реализации препаратов, фактически не выпускавшихся производителями.

По итогам заседания выработан ряд совместных мероприятий по улучшению ситуации в сфере обращения лекарств, выполнение которых контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры

pharmvestnik