Британского фармацевта приговорили к лишению свободы за поставку лекарств на черный рынок

Королевский суд г. Вулвергемптон (Великобритания) приговорил фармацевта из Уэст-Бромвича Джаспара Оджелу к 28 месяцам лишения свободы за поставки контролируемых и учетных лекарственных препаратов на черный рынок, сообщает The Pharmaceutical Journal.
По версии следствия, он продал лекарственные препараты на сумму 280,5 тыс. фунтов стерлингов по ценам черного рынка.
Следствие выяснило, что обвиняемый незаконно торговал опиоидными препаратами, противоопухолевыми средствами и транквилизаторами, в т.ч. diazepam, zolpidem и zopiclone.
В Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) сообщили, что онкопрепараты используются бодибилдерами для нейтрализации нежелательных побочных действий других гормональных препаратов.
Джаспар Оджела признался, что он покупал препараты у двух дистрибьюторов в целях их перепродажи.
По оценкам следствия, в феврале–сентябре 2016 года он нелегально поставил своим подельникам более 200 тыс. доз разных препаратов.
Илья Дугин
pharmvestnik