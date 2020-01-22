Уставный капитал ГУП «Башфармация» увеличился за счет присоединения новых активов

В 2017 году в ГУП «Талкас» была введена процедура наблюдения. Правительство республики решило, что долги санатория в размере без малого 20 млн руб. погасит другое госпредприятие — ГУП «Башфармация», к которому впоследствии и будет присоединена здравница.

Балтачевская центральная районная аптека «Шифа» до 2018 года существовала в статусе МУП. В апреле 2018 года с целью стабилизации финансового положения, избежания процедуры банкротства и сохранения социальных функция по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными средствами Совет муниципального района принял решение о передаче ЦРА в республиканскую собственность. Уже будучи ГУП, аптека вошла в структуру «Башфармации», которая развивает свою сеть под брендом «Госаптека».

В связи с присоединением предприятий и передачей имущества присоединенных активов уставный капитал фармкомпании вырос. Доля Минземимущества Башкирии удвоилась и составляет 220,511 млн рублей.

Екатерина Погонцева

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