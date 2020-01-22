Росздравнадзор введет специальную форму для своих инспекторов

«Я очень признателен, что закон уже содержит определенные требования по форме одежды инспектора, — признался Михаил Мурашко. — Это принципиально важно, потому что он должен быть узнаваем. Это форма не государственного служащего, а именно инспектора. Знаки отличия там тоже будут: у медиков свои, у фармацевтических специалистов — свои».

О том, что у сотрудников будет форма, им сообщили на совещании ведомства по итогам года, которое прошло в Москве в декабре 2019 года. Больше всего чиновников интересует ее цвет, поскольку «все красивые цвета уже разобраны», рассказали в одном из территориальных органов Росздравнадзора.

Екатерина Погонцева

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