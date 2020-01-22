Суд выпустил Игоря Воробья из СИЗО

Глава фармацевтической компании «РИА Панда», выпускающей БАД от эректильной дисфункции, покинул СИЗО и отправился под домашний арест, пишет «Мойка 78».

«Мы ходатайствовали о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — пояснил адвокат бизнесмена Никита Филатов позицию, заявленную при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения.

В июле 2019 года Игорю Воробью предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст.238 (производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст.238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Как писал «ФВ», уголовное дело было возбуждено в июле 2017 г., тогда Следственный комитет проводил обыски в офисах «Панды» и ее компаний-контрагентов. Совместно с ФНС было установлено наличие согласованных действий между ООО «РИА Панда» и производителями ООО «Вис» и ООО «Вис Косметикс», которые привели к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

Фото: www.sesterbek.ru

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