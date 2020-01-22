Экс-сотрудников тубдиспансера подозревают в сговоре с поставщиками медоборудования

Внеплановая проверка в тубдиспансере была проведена УФАС в ноябре прошлого года по материалам ГУ МВД России по Пермскому краю. Оказалось, что в 2017 году сотрудники ЛПУ обсуждали с директором фирмы, которая затем участвовала в торгах, цены и техническое задание еще на стадии подготовки торгов. Другими словами, аукционная документация составлялась под конкретных участников.

Затем четыре фирмы подали заявки на участие в пяти аукционах, заранее договорившись, кому достанутся какие контракты, и лишь имитируя конкуренцию на торгах. Общая сумма заключенных контрактов в результате согласованных действий составила без малого 14 млн руб.

Увольняясь, сотрудники тубдиспансера, участвовавшие в этой схеме, удалили переписку из электронного ящика, однако специалистам УФАС удалось ее восстановить.

Рассмотрение антимонопольного дела запланировано на 3 февраля 2020 года.

Екатерина Погонцева

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