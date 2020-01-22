Компания «Эвалар» стала лидером по продажам БАД в 2019 году

Пик аптечных продаж пришелся на 11 неделю года (11-17 марта), составив 1,51 млрд рублей и 10 млн упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 53 неделя (30-31 декабря) — 386 млн рублей и 2 млн упаковок.

Наибольший объем продаж пришелся на препарат «Фитолакс» от компании «Эвалар», доля которого составила 1,81%. Вторую строчку, с долей 1,56%, занимает препарат «Максилак» от «Сегмента Фарм». И замыкает тройку лидеров «Фемибион наталкер ii» (1,40%) от Dr. Reddy’s Laboratories.

Лидерами по продажам БАД в 2019 году стали: компания «Эвалар» (10,73% розничных продаж), компания «Внешторг Фарма» с долей 5,20% и компания «Фармамед» (4,43% розничных продаж).

38,57% продаж БАД пришлось на импортные биологически активные добавки, 61,43% — на отечественные.

Источник: AlphaRM

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