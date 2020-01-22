Компания «Эвалар» стала лидером по продажам БАД в 2019 году

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС и БАД аналитической компании AlphaRM, продажи БАД за 2019 год составили 68 млрд рублей и 435 млн упаковок, что выше на 24% в стоимостном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аптечными продажами БАД в 2018 году.
Пик аптечных продаж пришелся на 11 неделю года (11-17 марта), составив 1,51 млрд рублей и 10 млн упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 53 неделя (30-31 декабря) — 386 млн рублей и 2 млн упаковок.
Наибольший объем продаж пришелся на препарат «Фитолакс» от компании «Эвалар», доля которого составила 1,81%. Вторую строчку, с долей 1,56%, занимает препарат «Максилак» от «Сегмента Фарм». И замыкает тройку лидеров «Фемибион наталкер ii» (1,40%) от Dr. Reddy’s Laboratories.
Лидерами по продажам БАД в 2019 году стали: компания «Эвалар» (10,73% розничных продаж), компания «Внешторг Фарма» с долей 5,20% и компания «Фармамед» (4,43% розничных продаж).
38,57% продаж БАД пришлось на импортные биологически активные добавки, 61,43% — на отечественные.
Источник: AlphaRM