РСПП и «Деловая Россия» попросили смягчить проект об ужесточении ответственности за картели

Пакет разработанных ФАС законопроектов был внесен в Госдуму в конце ноября 2019 года. Его рассмотрение намечено на весеннюю сессию. В письмах подчеркивается, что принятие этих документов в текущей редакции «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям».

ФАС хочет увеличить тюремное наказание за картельный сговор с трех до четырех лет. В случае же, если деяние повлияло на цены на торгах при госзакупках, предлагается установить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Для членов советов директоров и мажоритариев, а также в случае особо крупного ущерба или извлечения дохода в особо крупном размере предполагается максимум шесть лет заключения, а в случае применения насилия или уничтожения имущества — до семи лет.

Также поправки предполагают, что антимонопольная служба будет вести реестр участников, ограничивающих конкуренцию соглашений, иметь право осуществлять выемку документов, требовать от правоохранителей информацию, полученную в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Антимонопольщики также намерены получить право на раскрытие персональных данных и сведений об абонентах услуг связи.

РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников соглашений, ограничивающих конкуренцию, в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.

РСПП считает неправомерным наделение ФАС правом при проведении проверок требовать передачи персональных данных и сведений об абонентских услугах связи. Это может привести «к коллизии с отраслевым законодательством, а также прямым противоречиям с положениями законов «О персональных данных» и «О связи».

Промышленники и предприниматели предлагают исключить из поправок право ФАС производить изъятие документов. Это, по их мнению, необоснованно расширяет полномочия антимонопольного органа и может привести к злоупотреблениям и коррупции, считают в РСПП.

В конце июля 2019 года глава антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что фармпром является одной из наиболее «засоренных» картелями отраслей.

pharmvestnik