В Африке введут уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными ЛС

Правительства Конго, Гамбии, Ганы, Нигера, Уганды, Сенегала и Того при поддержке британской некоммерческой благотворительной организации Brazzaville Foundation договорились о совместной работе.

Целью этой работы станет создание нормативно-правовой базы, которая позволит ввести уголовную ответственность за участие в обороте недоброкачественных и фальсифированных лекарственных средств (ЛС) в Африке.

С 2012 года ВОЗ было выпущено 75 предупреждений о распространении недоброкачественных и фальсифированных ЛС. Более двух третей этих предупреждений относились к странам Африки.

Преступные группировки, вовлеченные в оборот фальсифированных ЛС, также связаны с террористическими группами и незаконным оборотом оружия.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik