В Африке введут уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными ЛС

Руководители семи африканских государств встретились в городе Ломе, столице Того, для подписания Инициативы Ломе (Lomé Initiative) – политической декларации, нацеленной на борьбу с распространением фальсифицированных лекарств на континенте, сообщает портал In-Pharma Technologist.
Правительства Конго, Гамбии, Ганы, Нигера, Уганды, Сенегала и Того при поддержке британской некоммерческой благотворительной организации Brazzaville Foundation договорились о совместной работе.
Целью этой работы станет создание нормативно-правовой базы, которая позволит ввести уголовную ответственность за участие в обороте недоброкачественных и фальсифированных лекарственных средств (ЛС) в Африке.
С 2012 года ВОЗ было выпущено 75 предупреждений о распространении недоброкачественных и фальсифированных ЛС. Более двух третей этих предупреждений относились к странам Африки.
Преступные группировки, вовлеченные в оборот фальсифированных ЛС, также связаны с террористическими группами и незаконным оборотом оружия.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik