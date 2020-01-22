Суд обязал Роспатент восстановить защиту товарного знака региональной аптечной сети

Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре между федеральной и региональной аптечными сетями, которые используют товарные знаки со словом «Вита» и изображением ростка. Несмотря на возражения ООО «Рона» (ГК «Вита», аптеки «Вита экспресс»), уфимское ООО «Вита плюс» («Дешевая аптека Вита») сохранило правовую охрану своего товарного знака.
ООО «Вита плюс» зарегистрировало свой товарный знак в июле 2017 года в двух классах Международной классификации товаров и услуг: розничная и оптовая продажи лекарств и консультации по вопросам фармацевтики. В мае 2019 года в Роспатент поступило возражение самарского ООО «Рона». Компания настаивала, что ТЗ конкурента слишком похож на ее собственный и вводит в заблуждение потребителей. Федеральная аптечная сеть обвинила региональную в недобросовестной конкуренции.
Роспатент удовлетворил возражение «Роны». В августе прошлого года он отменил правовую защиту ТЗ уфимской фирмы, но та обжаловала это решение в Суде по интеллектуальным правам.
СИП сделал вывод, что в ходе рассмотрения спора важные моменты были упущены из виду. А факт того, что потребители действительно путают два аптечных предприятия, – не доказан. 17 января 2020 года он вынес решение в пользу уфимской компании и обязал Роспатент восстановить правовую охрану ТЗ.
Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в течение двух месяцев в президиуме СИП.
Это не первый случай, когда ГК «Вита» спорит по поводу правовой защиты ТЗ.
Фото: Екатерина Погонцева
Екатерина Погонцева
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