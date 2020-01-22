Суд обязал Роспатент восстановить защиту товарного знака региональной аптечной сети

ООО «Вита плюс» зарегистрировало свой товарный знак в июле 2017 года в двух классах Международной классификации товаров и услуг: розничная и оптовая продажи лекарств и консультации по вопросам фармацевтики. В мае 2019 года в Роспатент поступило возражение самарского ООО «Рона». Компания настаивала, что ТЗ конкурента слишком похож на ее собственный и вводит в заблуждение потребителей. Федеральная аптечная сеть обвинила региональную в недобросовестной конкуренции.

Роспатент удовлетворил возражение «Роны». В августе прошлого года он отменил правовую защиту ТЗ уфимской фирмы, но та обжаловала это решение в Суде по интеллектуальным правам.

СИП сделал вывод, что в ходе рассмотрения спора важные моменты были упущены из виду. А факт того, что потребители действительно путают два аптечных предприятия, – не доказан. 17 января 2020 года он вынес решение в пользу уфимской компании и обязал Роспатент восстановить правовую охрану ТЗ.

Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в течение двух месяцев в президиуме СИП.

Это не первый случай, когда ГК «Вита» спорит по поводу правовой защиты ТЗ.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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