Министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко

Президент Владимир Путин утвердил кандидатуру руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения РФ. Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения он возглавлял с 2013 года.

Мурашко сменит Веронику Скворцову, которая возглавляла ведомство с мая 2012 года и ушла в отставку вместе с кабинетом Дмитрия Медведева 15 января 2020 года. До этого момента Скворцова находилась в статусе и. о. министра.

Михаил Мурашко родился в Свердловске, учился в Уральском государственном медицинском институте. После окончания вуза в 1992 году работал врачом акушером-гинекологом в республиканской больнице в Сыктывкаре. В 1996 году был назначен сначала заместителем главврача, а затем и главным врачом областного перинатального центра, которым руководил до 2006 года.

В марте 2006 года Мурашко стал министром здравоохранения Республики Коми. После ухода с этой должности и до назначения в федеральную службу заведовал кафедрой акушерства и гинекологии в филиале Кировской государственной медицинской академии в Сыктывкаре.

В июле 2012 года Мурашко стал заместителем Елены Тельновой – руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а после ее ухода в марте 2013 года возглавил ведомство в качестве врио.

В июле 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Мурашко в должности руководителя Росздравнадзора.

Мурашко – доктор медицинских наук по двум специальностям: «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология», профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и заведующий кафедрой «Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники» в МГТУ им. Н. Э. Баумана.