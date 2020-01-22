Гендиректор «Нативы» и глава «СМП Банка» братьев Ротенбергов купили компанию – разработчика препарата от болезней легких

Гендиректор фармкомпании «Натива» Александр Малин и компания «Платформа», принадлежащая председателю совета директоров «СМП Банка» Артему Оболенскому, стали новыми владельцами ООО «Биосурф», владеющего правами на пульмонологический препарат Сурфактант-БЛ. Это лекарство – разработка руководителя отдела медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. А. М. Гранова (РНЦРХТ) Олега Розенберга.

Александр Малин, по данным СПАРК-Интерфакс, 26 декабря 2019 года получил 25% в ООО «Биосурф». Владельцем 75-процентной доли стало ООО «Платформа», принадлежащее Артему Оболенскому, который возглавляет совет директоров «СМП Банка» Аркадия и Бориса Ротенбергов.

До этого основным владельцем «Биосурфа» с долей 57% был разработчик препарата Сурфактант-БЛ Олег Розенберг.

В «Нативе» и «СМП Банке» на запрос Vademecum не ответили. Олег Розенберг подтвердил Vademecum продажу компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

ООО «Биосурф» зарегистрировано в ноябре 1999 года. Как сказано на сайте компании, основной штат составляют сотрудники РНЦРХТ. Розенберг с коллегами разработал первый отечественный препарат на основе легочного сурфактанта, получаемого из легких крупного рогатого скота, – Сурфактант-БЛ, применяемый в лечении хронической обструктивной болезни легких. Выручка ООО «Биосурф» в 2018 году составила 14,5 млн рублей, чистая прибыль – 1 тысяча рублей.

По данным DSM, в 2019 году на розничном рынке реализовано 613 упаковок препарата на общую сумму 12 млн рублей.

ООО «Платформа» Артема Оболенского в 2016 году выступило соучредителем ООО «Национальный научный патентный центр» (ННПЦ, ранее ООО «Национальный фармацевтический реестр»). Эта компания собиралась объединить в единый реестр базы данных от разных ведомств – ГРЛС, Роспатента, Росздравнадзора – и сделать к нему платный доступ, а также поучаствовать в создании системы мониторинга обращения лекарств. Но маркировкой в итоге занялось ООО «Оператор-ЦРПТ», которым владеют структура USM Holdings Алишера Усманова, «Ростех», «Элвилс+Групп» Александра Галицкого и партнер лоббиста кассовой реформы Владимира Щербакова Оксана Орешина.

ННПЦ в том же 2016 году предлагал Правительству РФ создать единый реестр лиц, страдающих психическими расстройствами.

Фото: obzor.press

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