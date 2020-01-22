Камчатский Минздрав официально закупил не зарегистрированный в РФ препарат от муковисцидоза

Минздрав Камчатского края, исполняя судебное решение по иску отца больной муковисцидозом девочки, впервые в отечественной практике объявил аукцион на приобретение не зарегистрированного в РФ препарата Symdeko. Победителем тендера на закупку 112 таблеток препарата стоимостью 3,6 млн рублей стало российское подразделение французской Sanofi. Минздрав Камчатского края, исполняя судебное решение по иску отца больной муковисцидозом девочки, впервые в отечественной практике объявил аукцион на приобретение не зарегистрированного в РФ препарата Symdeko. Победителем тендера на закупку 112 таблеток препарата стоимостью 3,6 млн рублей стало российское подразделение французской Sanofi.

В октябре 2019 года отец больной муковисцидозом девочки Евгений Репик подал иск в Петропавловск-Камчатский городской суд с требованием обязать краевой Минздрав закупить не зарегистрированный в России препарат Symdeko (tezacafactor/ivacafactor), производимый американской Vertex.

По информации новостного портала «Кам 24», Symdeko был назначен пациентке медицинским консилиумом в Москве еще в марте 2019 года.

Минздрав РФ, руководствуясь решением врачебной комиссии, выдал родителям пациентки именное разрешение на получение лекарства, однако региональный Минздрав объявил тендер на закупку препарата только 30 декабря 2019 года после вердикта суда апелляционной инстанции, поддержавшего истца.

Победителем аукциона на закупку 112 таблеток Symdeko 17 января 2019 года стало российское подразделение Sanofi, в феврале 2019 года анонсировавшее регистрацию препаратов портфеля Vertex и их дистрибуцию в России. По данным сайта госзакупок, это пока первая и единственная официальная поставка Symdeko в РФ.

По данным ГРЛС, компания «Санофи Россия» подала на регистрацию в РФ только один продукт Vertex – комбинацию Оркамби (ивакафтор+люмакафтор) в форме гранул и таблеток. Намерения зарегистрировать другие препараты в компании не прокомментировали, но отметили, что еще три российских пациента были обеспечены препаратом от муковисцидоза Kalydeco (ivacaftor), ввезенным в РФ по аналогичному регламенту для незарегистрированных лекарств.

В ноябре 2019 года родители пациентов с муковисцидозом создали петицию на change.org с требованием обеспечить их оригинальными антибиотиками, применяемыми для лечения осложнений заболевания, в том числе утратившими российское РУ.

Позже Минздрав представил «дорожную карту» по улучшению лекарственного обеспечения профильных пациентов и опубликовал информационное письмо о возможности закупки незарегистрированных оригинальных препаратов по торговому наименованию по решению врачебной комиссии.