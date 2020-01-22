Инна Фридман стала генеральным директором холдинга 3Z

Один из основателей группы компаний 3Z (в регионах сеть работает под брендом «Три-З») Инна Фридман назначена генеральным директором холдинга. До вступления в должность Фридман исполняла обязанности председателя совета директоров группы 3Z.

Новый генеральный директор намерена продолжить реализацию бизнес-модели медицинского учреждения, развивающей сеть за счет открытия собственных филиалов диагностических центров и хирургических клиник с концепцией шаговой доступности.

«За 17 лет существования компании командой высокопрофессиональных врачей было проведено около 240 тысяч операций. Нам удалось сделать настоящий технологический и биоинженерный прорыв, разделить офтальмологию и поликлинику, запустить детское отделение, внедрить формат «хирургия одного дня», а также предложить пациентам прогрессивные лазерные методики коррекции зрения, микроинвазивную лентикулярную хирургию, мультифокальные ИОЛ, факичные пресбиопические ИОЛ, организовать сервис мирового уровня по принципу «все включено», – отметила Фридман.

Группа компаний 3Z основана в 2003 году как частная узкоспециализированная офтальмологическая клиника в Краснодаре. С 2009 года 3Z начала масштабирование бизнеса по всей стране, а в марте 2018 года открыла первую офтальмологическую клинику со стационаром в Москве. На начало 2020 года сеть офтальмологических клиник «3Z» включает 32 диагностических центра в семи регионах страны и четыре хирургических клиники – в Краснодаре, Ессентуках, Перми, Москве.

В контур холдинга, помимо офтальмологических клиник 3Z, входит многопрофильный медицинский центр «Сити-Клиник» в Краснодаре и сеть оптик «Три-З-фарма». Годовой оборот компаний группы, по собственным данным на 2018 год, превышает 2 млрд рублей.

О том, как масштабировалась клиника, – в интервью с Инной Фридман.

Фото: 3z.ru

vademec