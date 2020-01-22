«Фармленд» выиграл в споре за права на товарный знак «Вита» у одноименной аптечной сети

ООО «Вита Плюс», принадлежащее владельцам сети «Фармленд» Олегу Мурову и Аделе Кальметьевой, отстояло в суде права на товарный знак «Вита». Ранее один из операторов одноименной самарской сети – ООО «Рона» – оспорил предоставление правовой охраны этого знака в Роспатенте. «Роне» не удалось убедить Суд по интеллектуальным правам (СИП) в том, что аптеки «Вита» ассоциируются у потребителей с сетью, которой управляет определенная группа компаний. ООО «Вита Плюс», принадлежащее владельцам сети «Фармленд» Олегу Мурову и Аделе Кальметьевой, отстояло в суде права на товарный знак «Вита». Ранее один из операторов одноименной самарской сети – ООО «Рона» – оспорил предоставление правовой охраны этого знака в Роспатенте. «Роне» не удалось убедить Суд по интеллектуальным правам (СИП) в том, что аптеки «Вита» ассоциируются у потребителей с сетью, которой управляет определенная группа компаний.

«Рона» в мае 2019 года подала возражение на предоставление структуре «Фармленда» правовой охраны товарного знака «Вита», представляющего собой надпись белыми буквами на оранжевом фоне, где буква «т» изображена в форме ростка. Товарный знак зарегистрирован в Госреестре в июле 2017 года.

«Рона» – одна из компаний, управляющих базирующейся в Самаре аптечной сетью «Вита» Евгения Янькова и Татьяны Карпачевой. Сеть основана в 1995 году, с 2015 года развивается под брендом «Вита экспресс». Сеть направила на продвижение бренда с 2001 по 2016 год 220 млн рублей, говорится в материалах суда.

В августе 2019 года Роспатент вынес решение об удовлетворении возражения, согласившись с доводами «Виты» о том, что в товарном знаке «Аптека Вита экспресс» элемент «Вита» акцентирует на себе внимание потребителя и является доминирующим, а использование этого знака другой сетью является актом недобросовестной конкуренции – извлечением необоснованной выгоды из сложившейся деловой репутации группы «Вита».

В сентябре 2019 года «Вита Плюс» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием восстановить правовую охрану товарного знака. «Рона» была привлечена к разбирательству в качестве третьего лица. Суд засомневался, что компания «Рона» имеет отношение к аптечной сети «Вита», а сама сеть ведет деятельность по продаже лекарств и в этом качестве известна на рынке. Рекламные ролики на YouTube, участие в ассоциациях и рейтингах этого, по мнению суда, не доказывают.

Сыграла роль при вынесении вердикта и сложная юридическая структура группы, управляющей аптеками сети «Вита». «Рона» принадлежит кипрскому офшору Niksay Holdings Limited, как и другие причастные к бизнесу компании – ООО «Астра» и ООО «Вита Лайн». Но это, как решил СИП, не доказывает того, что они составляют аптечную сеть, ассоциирующуюся у потребителей с обозначением «Вита» и конкретной группой лиц, управляющей одноименной сетью. СИП также не обнаружил подтверждения того, что потребители связывают аптеки под вывеской «Вита» с вполне конкретной группой лиц. Следовательно, потребитель не вводится в заблуждение. В результате СИП своим решением от 13 января 2020 года полностью удовлетворил иск «Вита Плюс» о защите прав общества на товарный знак «Вита».

Самарская «Вита» заняла 7-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2019 года с выручкой 20,8 млрд рублей.

Уфимская «Фармленд», занявшая в рейтинге 9-е место с выручкой 14,3 млрд рублей, развивает сеть аптек, в том числе под брендом «Дешевая аптека Вита». «Фармленд», по данным Vademecum, представлен в восьми регионах страны, «Вита» – в 35.