Индийский инвестор намерен создать в Грозном фармацевтическое производство

Производственный комплекс по выпуску лекарственных форм, противотуберкулезных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета планируют создать в ОЭЗ в Грозном инвесторы из Индии. Объем инвестиций в проект составит около 900 млн рублей, сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев по итогам встречи с потенциальными инвесторами.

«Провел рабочую встречу с потенциальным инвестором Радживом Кумар — генеральным директором ООО «RK Group». Обсудили вопрос реализации проекта по созданию производственного медицинского комплекса на территории ОЭЗ. Его примерная стоимость — около 900 млн рублей. Руководство RK Group приступило к подготовительному этапу. Правительство Чеченской Республики окажет содействие и необходимую поддержку на всех стадиях реализации инвестиционного проекта», — написал Хучиев на своей странице в Instagram.

По его словам, строительство комплекса имеет большое значение для всей республики и близлежащих регионов. «Проект даст существенный социально-экономический эффект: запуск производства увеличит объем импортозамещения лекарственных препаратов, создаст порядка 100 рабочих мест», — добавил он.

gmpnews