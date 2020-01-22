«ГИЛС и НП» завершил разработку суппозиториев для детей

Лабораторный комплекс «ГИЛС и НП» Минпромторга России завершил разработку двух лекарственных препаратов для поддержания жизнеспособности недоношенных новорожденных детей. В ближайшее время проект перейдет на этап доклинических и клинических исследований, а сами продукты могут быть готовы к выходу на рынок в 2022 году. Об этом на презентации лабораторного комплекса «ГИЛС и НП» 21 января рассказал заместитель директора по науке и развитию института Сергей Поляков.

По словам Полякова, препараты имеют спазмолитические и иммуномодулирующие свойства и рассчитаны на недоношенных детей, рожденных на пятом месяце беременности и позже. Лекарства, не имеющие аналогов в России, были разработаны в рекордные сроки, в течение полугода, при этом ранее у «ГИЛС и НП» не было опыта в создании продуктов с таким действием.

«В процессе работы над этим проектом мы выслушали мнение детских врачей, хорошо знакомых с проблемой. На данный момент жизнеспособность таких детей поддерживается с помощью инъекций. Но представьте себе, что значит сделать инъекцию ребенку весом в 500 граммов? Поэтому мы выбрали форму свечей очень маленького размера», — говорит Сергей Поляков.

Вес препаратов составляет 0,5 и 1 грамм соответственно.

Реализация проекта началась в 2019 году, когда «ГИЛС и НП» подписал соглашение с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова о совместном проекте по созданию детских лекарственных препаратов. Получив от РНИМУ им. Н.И. Пирогова две детские лекарственные формы, лаборатории «ГИЛС и НП» начали разработку суппозиториев. Сейчас, когда разработка препаратов завершена, институт передаст свои разработки РНИМУ, который займется доклиническими и клиническими исследованиями препаратов. «Если коллеги так же оперативно выполнят свою часть работ, то суппозитории могут быть полностью готовы к выходу на рынок к 2022 году», — считает Поляков.

Лабораторный комплекс «ГИЛС и НП» занимается разработкой около десяти препаратов как для государственных, так и частных фармкомпаний. Над созданием лекарственных средств работают более 160 сотрудников.

«Изначально в 1973 году наш институт, правда, с другим названием [Всесоюзный НИИ технологии кровезаменителей и гормональных препаратов] создавался для разработки и освоения технологии производства новых кровезаменителей и гормональных препаратов, а также усовершенствования технологии их производства на предприятиях. Современное R&D-подразделение с достоинством продолжает это дело, осуществляя разработку и пилотный выпуск опытных образцов инновационных лекарственных средств», — говорит руководитель пресс-службы ФБУ «ГИЛС и НП» Евгения Дорина.

gmpnews