IMCoPharma развивает партнерские отношения

Известный в России, Украине и странах СНГ поставщик фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ – чешская компания IMCoPharma, на прошедшей в начале ноября 2019 года во Франкфурте (Германия) международной выставке CPhI World Wide, подписала соглашение, согласно которому официально был запущен процесс приобретения контрольного пакета акций IMCoPharma компанией Barentz (Нидерланды). Двумя неделями позже, на выставке Pharmtech & Ingredients в Москве, представители обеих компаний прокомментировали подписание соглашения.

«Компании Barentz уже 165 лет, мы являемся ведущим поставщиком в области Life Science и сейчас концентрируемся на фармацевтической, пищевой, косметической отраслях. В 70 странах мира у нас есть свои партнеры. На российском рынке мы работаем в течение 12 лет и в стратегическом плане развития нашей компании Россия играет очень большую роль», – говорит Michael Chenkeli, генеральный директор компании Barentz International B.V. в России, Украине и странах СНГ.

Поскольку компания IMCoPharma весьма активно работает на постсоветском пространстве, особенно в России, и видит достаточные перспективы в развитии этого рынка, руководством компании Barentz и было принято это стратегически важное решение.

Обе компании обладают не только глубокими техническими знаниями, но и широким ассортиментом фармацевтических ингредиентов, вспомогательных веществ, производимых ведущими европейскими предприятиями.

gmpnews